Exposition à Laon : « Dites 33, 700 ans de soins dans l’Aisne » 16 et 17 septembre Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne) Entrée libre

Comment l’organisation des soins a-t-elle évoluée dans l’Aisne au fil des siècles ? Qui a pris en charge et dans quel but la guérison des âmes et des corps ? Quel impact a eu l’évolution des techniques et comment les deux guerres mondiales ont changé les pratiques ? Quelles figures ont marqué le territoire de l’Aisne dans le domaine médical ?

Les Archives départementales feront défiler les siècles, depuis les premiers Hôtel-Dieu jusqu’aux centres hospitaliers d’aujourd’hui, pour mieux comprendre notre système de santé, ses faiblesses mais aussi ses héritages et ses forces….

Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l'Aisne) Parc Foch 02000 LAON Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France

Archives départementales de l’Aisne