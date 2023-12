LA NUIT DES CONSERVATOIRES Pôle culturel des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne, 26 janvier 2024 18:00, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Présentation originale du Conservatoire du Pays de Château-Gontier à travers une visite artistique et patrimoniale !.

2024-01-26 fin : 2024-01-26 22:00:00. .

Pôle culturel des Ursulines Place André Counord

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



An original presentation of the Conservatoire du Pays de Château-Gontier through an artistic and heritage tour!

¡Una original presentación del Conservatorio del País de Château-Gontier a través de un recorrido artístico y patrimonial!

Originelle Vorstellung des Konservatoriums des Pays de Château-Gontier durch einen künstlerischen und patrimonialen Besuch!

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire