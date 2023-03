Vallo’ ciné avril Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine Vallorcine Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

2023-04-18 – 2023-04-18

Haute-Savoie Vallorcine . Vallo’ ciné propose une fois par mois deux séances de cinéma.



A 17h : La naissance des oasis , Animation, jeune public dès 3 ans durée : 0h40



A 20h : The Fabelmans film Biopic de S. Spielberg, Durée : 2h30 VOSTFR +33 4 50 54 78 67 Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine

