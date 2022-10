[Ecole des Arts] Stage d’Orchestre d’Harmonie « Les vents Marins » Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pontorson Catégories d’évènement: Manche

Pontorson

[Ecole des Arts] Stage d’Orchestre d’Harmonie « Les vents Marins » Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle), 14 avril 2023, Pontorson. [Ecole des Arts] Stage d’Orchestre d’Harmonie « Les vents Marins » 14 et 15 avril 2023 Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) avec Denis TRAVERT Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Allée de Tombelaine 50170 Pontorson Pontorson Pontorson 50170 Manche Normandie [{« link »: « mailto:ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr »}] Venez travailler deux morceaux, le temps d’un weekend avec le chef d’orchestre Denis TRAVERT ! Ce stage est ouvert aux anciens musiciens formés, aux membres d’orchestre d’harmonie, fanfare et élèves de l’École des Arts. Denis TRAVERT a été l’élève de Pierre DUTOT au Conservatoire de Caen et

celui de Simon ORLIK au Conservatoire de Paris. Il a obtenu deux premiers

prix des Hauts-de-Seine en trompette. Il est actuellement professeur de

trompette à l’École des Arts. Vendredi 14 avril 2023, 18h-21h

Centre culturel, Pontorson Samedi 15 avril 2023, 9h30-12h et 13h30-17h

Centre culturel, Pontorson Places limitées et réservation obligatoire au 07 61 82 00 13 ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Tarifs. Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts.

Adulte résidant CAMSMN 25 €/ journée | Adulte résidant hors CAMSMN 45 €/ journée

Enfant résidant CAMSMN 12€ / journée | Enfant résidant hors CAMSMN 30 € / journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T18:00:00+02:00

2023-04-15T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Pontorson Autres Lieu Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Adresse Allée de Tombelaine 50170 Pontorson Pontorson Ville Pontorson lieuville Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pontorson Departement Manche

Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pontorson Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontorson/

[Ecole des Arts] Stage d’Orchestre d’Harmonie « Les vents Marins » Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) 2023-04-14 was last modified: by [Ecole des Arts] Stage d’Orchestre d’Harmonie « Les vents Marins » Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) 14 avril 2023 école de musique et salle) Pontorson Pôle culturel de Pontorson (médiathèque Pontorson

Pontorson Manche