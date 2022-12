[Lecture] La médiathèque ouvre ses portes aux tout-petits Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pontorson Catégories d’évènement: Manche

Pontorson

[Lecture] La médiathèque ouvre ses portes aux tout-petits Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle), 3 janvier 2023, Pontorson. [Lecture] La médiathèque ouvre ses portes aux tout-petits 3 janvier – 7 mars 2023, les mardis Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle)

Gratuit. Sur inscriptions (Jauge limitée). Respect des gestes barrières

Un mardi par mois de 10h à 12h, l’espace jeunesse est réservé aux tout-petits en présence d’un bibliothécaire. Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Allée de Tombelaine 50170 Pontorson Pontorson Pontorson 50170 Manche Normandie A plat ventre, à quatre pattes, sur deux jambes ou dans vos bras, votre enfant va vivre un moment privilégié à la rencontre des livres et d’autres bébés lecteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-03T10:00:00+01:00

2023-03-07T12:00:00+01:00 © Freepik

Détails Catégories d’évènement: Manche, Pontorson Autres Lieu Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Adresse Allée de Tombelaine 50170 Pontorson Pontorson Ville Pontorson Age maximum 3 lieuville Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pontorson Departement Manche

Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pontorson Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontorson/

[Lecture] La médiathèque ouvre ses portes aux tout-petits Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) 2023-01-03 was last modified: by [Lecture] La médiathèque ouvre ses portes aux tout-petits Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) 3 janvier 2023 école de musique et salle) Pontorson Pôle culturel de Pontorson (médiathèque Pontorson

Pontorson Manche