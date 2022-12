[Atelier] Parents – Enfants Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pontorson Catégories d’évènement: Manche

Pontorson

[Atelier] Parents – Enfants Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle), 3 janvier 2023, Pontorson. [Atelier] Parents – Enfants 3 janvier – 28 février 2023, les mardis Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Des ateliers Parents – Enfants destinés aux 0-3 ans. Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Allée de Tombelaine 50170 Pontorson Pontorson Pontorson 50170 Manche Normandie Les lieux de rendez-vous changent selon les thématiques :

POCHETTE SENSORIELLE

Mardi 10 janvier – Pôle culturel de Pontorson

PISCINE

Mardi 24 janvieer – Aqua baie à Avranches

LECTURE INDIVIDUALISÉEE

Mardi 7 février – Médiathèque de Pontorson

ATELIER SNOEZELEN

Mardi 28 février – Pôle culturel de Pontorson Temps de lecture individualisée à la médiathèque, chaque 1er mardi du mois de 10h à 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-03T10:00:00+01:00

2023-02-28T11:00:00+01:00 ©Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Manche, Pontorson Autres Lieu Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Adresse Allée de Tombelaine 50170 Pontorson Pontorson Ville Pontorson Age maximum 3 lieuville Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pontorson Departement Manche

Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pontorson Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontorson/

[Atelier] Parents – Enfants Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) 2023-01-03 was last modified: by [Atelier] Parents – Enfants Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle) 3 janvier 2023 école de musique et salle) Pontorson Pôle culturel de Pontorson (médiathèque Pontorson

Pontorson Manche