visite libre à la chapelle, espace d’art contemporain Pôle culturel de la Visitation Thonon-les-Bains, 16 septembre 2023, Thonon-les-Bains.

visite libre à la chapelle, espace d’art contemporain 16 et 17 septembre Pôle culturel de la Visitation

Découvrez et vivez l’expérience immersive que vous propose Miguel Chevalier et qui vous plonge dans un monde recréé entre le rêve et la magie.

Pôle culturel de la Visitation Place du marché 742000 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00