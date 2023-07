Village des pains du monde Pôle Culturel de Coulanges Gonesse Catégories d’Évènement: Gonesse

Val-d'Oise Village des pains du monde Pôle Culturel de Coulanges Gonesse, 16 septembre 2023, Gonesse. Village des pains du monde 16 et 17 septembre Pôle Culturel de Coulanges entrée libre – inscription conseillée pour les ateliers Un village du pain du monde avec des démonstrations de fabrication, cuisson et dégustation de pains : français, chaldéens, marocains, indiens,… en partenariat avec les associations gonessiennes Maman Espoir, Saveurs du Monde, Fusion-elle, AALA et AOMG

Un atelier « du Grain à l’assiette « proposée par ARCHEA, archéologie en Pays de France

Un atelier de fabrication de maquette de fours à pain du haut-Moyen Age

Une librairie du pain

