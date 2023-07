Expositions « Le Pain et la boulangerie » Pôle Culturel de Coulanges Gonesse Catégories d’Évènement: Gonesse

Val-d'Oise Expositions « Le Pain et la boulangerie » Pôle Culturel de Coulanges Gonesse, 16 septembre 2023, Gonesse. Expositions « Le Pain et la boulangerie » 16 et 17 septembre Pôle Culturel de Coulanges Entrée libre Une exposition de panneaux sur l’agriculture, la boulange : l’histoire du pain, celle du pain de Gonesse

Une exposition de 2 panneaux sur les pains du monde

Une exposition photographique en noir et blanc de stéphane Poirier « Du grain au pain »

Une exposition d'objets : L'agriculture et la boulangerie

Pôle Culturel de Coulanges
24 rue de Paris 95500 Gonesse
Gonesse 95500 Val-d'Oise Île-de-France

Bus n°23 arrêt Saint Nicolas, voiture : parking de Coulanges, impasse de Coulanges.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

