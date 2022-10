Exposition de l’association art-terre sur le BTC et l’habitat mahorais Pôle culturel de Chirongui Mramadoudou Catégorie d’évènement: Mramadoudou

Exposition de l'association art-terre sur le BTC et l'habitat mahorais
Vendredi 14 octobre, 09h00
Pôle culturel de Chirongui

Journées nationales de l’architecture Pôle culturel de Chirongui 425 Av. Saïd Vitta Mramadoudou 97620 Mayotte La Brique de Terre Compressée, communément appelée « BTC », est dérivée de l’adobe, l’un des tout premiers matériaux de construction utilisés par l’Homme. Elle se fabrique à partir d’argile tamisée, comprimée encore humide dans une presse mécanique. Une fois démoulée, on la met à sécher naturellement sous abri. Matériau 100 % naturel disponible en quantité à Mayotte et dans le monde entier, la terre crue présente un excellent bilan énergétique.

