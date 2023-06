Tom à la ferme Pole Culturel Courtenay Courtenay Catégories d’Évènement: Courtenay

Loiret Tom à la ferme Pole Culturel Courtenay, 17 juin 2023, Courtenay. Tom à la ferme Samedi 17 juin, 19h00 Pole Culturel Découvrez la pièce de théâtre culte de l’auteur canadien Michel Marc Bouchard, adaptée au cinéma par Xavier Dolan.

Après la représentation, vous pourrez discuter et poser vos questions à l’équipe de la pièce. Pole Culturel 25 place Honoré Combe 45320 Courtenay Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire https://www.courtenay45.fr/equipements-culturels [{« type »: « email », « value »: « resacourtenay@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

