Tarifs : 5€ / 2€ Gratuit pour les – 18 ans // Réservation conseillée

Théâtre visuel et sonore à partir de 7 ans Dans le cadre des rencontres « Hors Jeu En Jeu » handicap visuel;handicap auditif;handicap moteur;handicap intellectuel;handicap psychique vi;hi;mi;ii;pi Pôle Culturel Place de la République 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine + 19h00 Restitution des ateliers autour du spectacle avec l’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) Bellefonds et le centre social la Colline de Cenon Rencontres artistiques et citoyennes de la diversité et de la solidarité organisées par la Ligue Girondine de l’Enseignement, « Hors-Jeu En Jeu » nous convie à questionner notre regard sur l’Autre et la différence. Avec « Mue et Moi », La Cie « Sons de Toile » nous invite à une réflexion poétique, ludique et sans parole sur notre corps et le regard des autres, surtout quand il pèse.

Ce corps traverse des étapes de vie, se transforme au gré de ses expériences et évolue de mue en mue. Dans tous ses changements, entre solitude et besoin d’être en relation, le Corps cherche sa place en permanence. En co-organisation avec l’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC) et la Ligue de l’Enseignement de la Gironde

