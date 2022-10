« @chète moi.com » par la Cie Dimi de Delphes Pôle Culturel Ambarès-et-Lagrave Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave

« @chète moi.com » par la Cie Dimi de Delphes (Théâtre / Tout public) Vendredi 21 octobre // 20h30 // Entrée libre // Réservation conseillée handicap intellectuel;handicap auditif;handicap psychique;handicap moteur;handicap visuel ii;hi;pi;mi;vi Pôle Culturel Place de la République 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine Jouée pour la première fois en France, cette pièce italienne de Roberta Boriosi évoque la cruauté de la relation sentimentale entre Geneviève et son mari Benoit.

Ils se sont aimés un jour, il y a longtemps. Ils s’éloignent… et cherchent un « remplaçant » sur les sites de rencontres. Au-delà de la comédie joyeuse, exubérante et inattendue, l’auteur nous propose une véritable critique des réseaux sociaux et de ces sites qui nous entraînent dans des fausses réalités.

Une comédie de Roberta Boriosi. Traduction : Dimi de Delphes. Mise en scène : Jean-Philippe Cros

Avec Myriam Georges Parisot et Dimi de Delphes

