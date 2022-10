Hommage à Barbara « Dans la salle des ventes » par AnneLise Roche et Alexandra Ruiz Pôle Culturel Ambarès-et-Lagrave Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave

Gironde

Hommage à Barbara « Dans la salle des ventes » par AnneLise Roche et Alexandra Ruiz Pôle Culturel, 21 octobre 2022, Ambarès-et-Lagrave. Hommage à Barbara « Dans la salle des ventes » par AnneLise Roche et Alexandra Ruiz Vendredi 21 octobre, 20h30 Pôle Culturel

Entrée libre

Hommage à Barbara « Dans la salle des ventes » par AnneLise Roche et Alexandra Ruiz Concert chanson française / Tout public Vendredi 14 octobre // 20h30 // Entrée libre // Réservation conseillée handicap auditif;handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel hi;pi;ii;mi;vi Pôle Culturel Place de la République 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1818490131815383/ »}] « Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois alors dans le silence, elle cria : je prends, je rachète tout ça, ce que vous vendez là c’est mon passé à moi » Mais qui était donc la Femme de Drouot ? Que cache ce passé qui semble la hanter si profondément ? Quels souvenirs renferment ces quelques brocantes mises aux enchères ? Par sa fraîcheur et son approche sensible, ce duo composé d’AnneliSe Roche (chant) et d’Alexandra Ruiz (Piano) nous font découvrir de nouvelles facettes de l’œuvre de Barbara. Les chansons et la poésie des textes deviennent ainsi le fil conducteur tissant l’histoire de la mystérieuse femme de la salle des ventes. Les amoureux de la grande Dame Brune sont sûrs de faire une très belle rencontre tout en émotion partagée. https://www.facebook.com/events/1818490131815383/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:30:00+02:00

2022-10-21T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave, Gironde Autres Lieu Pôle Culturel Adresse Place de la République 33440 Ambarès et Lagrave Ville Ambarès-et-Lagrave lieuville Pôle Culturel Ambarès-et-Lagrave Departement Gironde

Pôle Culturel Ambarès-et-Lagrave Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambares-et-lagrave/

Hommage à Barbara « Dans la salle des ventes » par AnneLise Roche et Alexandra Ruiz Pôle Culturel 2022-10-21 was last modified: by Hommage à Barbara « Dans la salle des ventes » par AnneLise Roche et Alexandra Ruiz Pôle Culturel Pôle Culturel 21 octobre 2022 Ambarès-et-Lagrave Pôle Culturel Ambarès-et-Lagrave

Ambarès-et-Lagrave Gironde