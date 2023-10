POP UP SCIENCE Pôle Brassens-Camus – Lormont Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont POP UP SCIENCE Pôle Brassens-Camus – Lormont Lormont, 16 novembre 2023, Lormont. POP UP SCIENCE Jeudi 16 novembre, 17h30 Pôle Brassens-Camus – Lormont Entrée gratuite Pop up est un programme d’occupation du domaine public pendant une semaine sur 5 demi-journées dans 5 lieux différents, sur des thèmes en lien avec les enjeux politiques, citoyens, scientifiques et techniques et qui font écho à l’actualité. Certains thèmes sont travaillés avec l’Université de Bordeaux et permettent d’avoir la présence de chercheur.euse.s. Grâce à une retour d’expérience photographique, cette soirée est un temps de restitution de ces 5 journées.

Organisée par Cap Sciences en partenariat avec la Ville de Lormont Pôle Brassens-Camus – Lormont rue Henri Dunant, 33100 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

