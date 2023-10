Atelier réparation vélo participatif Pôle Brassens Camus Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Atelier réparation vélo participatif Pôle Brassens Camus Lormont, 21 octobre 2023, Lormont. Atelier réparation vélo participatif Samedi 21 octobre, 09h30 Pôle Brassens Camus Que vous soyez petits.es ou grands.es, venez apprendre à réparer votre vélo, accompagné de nos technicien.ne.s cycles, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis dans les communes de Bassens, Cenon, Lormont ou Floirac (une ville par semaine).Nous sommes également équipés pour l’identification contre le vol Bicycode de votre vélo, quelle que soit la matière de son cadre (acier, aluminium, carbone, titane).

Sur réservation uniquement. Atelier ouvert aux adhérent(e)s, adhésion possible sur place. Nous serons ce vendredi 20 octobre de 14h à 17h et ce samedi 21 octobre de 9h30 à 12h30, au Pôle Brassens Camus à Lormont. Pôle Brassens Camus Rue Henri Dunant, 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXSQT0Lttr_Ur4QRmNl8nMgl5cvusufbl3ab5cnvGErs24Aw/viewform »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Pôle Brassens Camus
Rue Henri Dunant, 33310 Lormont
Ville Lormont
Departement Gironde

