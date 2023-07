JAM#3 Membrane Entre Quartiers | Cie Entre-Nous Pôle Brassens Camus Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont JAM#3 Membrane Entre Quartiers | Cie Entre-Nous Pôle Brassens Camus Lormont, 25 août 2023, Lormont. JAM#3 Membrane Entre Quartiers | Cie Entre-Nous Vendredi 25 août, 18h30 Pôle Brassens Camus Tout public JAM session (littéralement « séances d’improvisation ») qui vient clôturer le projet Membrane Entre Quartiers, avec des performances artistiques (slam/rap, danse urbaine), projection vidéo et DJ set.

Tout public. Pôle Brassens Camus Rue Henri Dunant Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-08-25T18:30:00+02:00 – 2023-08-25T21:00:00+02:00

