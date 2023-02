Prière de toucher / Exposition Pôle Blaise-Pascal Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Semaine nationale de la petite enfance : L’exposition permet de découvrir, à travers des modules à toucher, les oeuvres à la manière de Kandinsky, Mondrian, Paul Klee, Malevitch et d’autres. Pôle Blaise-Pascal 23, rue des écoles Baudin Cressely Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France [{“link”: “mailto:reservation@magny-les-hameaux.fr”}, {“link”: “mailto:crpe@sqy.fr”}, {“link”: “https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2023-02/Babyage_Programme_JR_2023.pdf”}] L’ Atelier des songes propose aux tout-petits de s’immerger dans l’Art moderne à travers notamment des oeuvres de Mondrian, Paul Klee, Sophie Taueber, Arp… Tableaux à déconstruire et reconstruire, cubes à l’image d’architectures à manipuler, mobiles à animer… autant de propositions pour explorer avec ses mains le sens de l’abstraction et de la forme.

Séances hors le mur : Pôle Blaise – Pascal – 23, rue des Écoles Baudin Magny-les-Hameaux.

Avec L’atelier des songes Délia Sartor

0-3 ans – Petite enfance et parents

Sur réservation : Séance 1 reservation@magny-les-hameaux.fr / Séance 2 crpe@sqy.fr

Programme dans vos médiathèques et lieux partenaires ici

Un évènement Babyâge 2023

