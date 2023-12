Stage de taichichuan, forme à l’éventail Pôle associatif Port Boyer Nantes, 23 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 09:00 – 16:00

Gratuit : non 15 € pour le stage entier Contact : 06 81 02 96 21 Parfum de Nuage adultes/ adolescents

Stage de taichichuan à Nantes avec apprentissage d’une forme yang à l’éventail, animé par Colette Delaire, enseignante à la grande ourse Périgueux. Samedi 23 mars 2024 de 9h à 16h et dimanche 24 mars 2024 de 9h à 12h Prêt d’un éventail pour le stage, si besoin. Pique-nique à emporter possible. Public : adultes et adolescents

Pôle associatif Port Boyer Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 93 85 44 0681029621 http://taichichuannantesparfum.siteW.fr