Comprendre et accompagner le sommeil du jeune enfant Pôle associatif Pirmil, 8 octobre 2022, Nantes.

2022-10-08

Horaire : 10:00 11:30

Gratuit : non En fonction de votre quotient familial Tarif 38€, QF3 30€, QF2 23€, QF1 15€. Contact : 06 50 79 96 38, association.epsylon@gmail.com www.associationepsylon.com/accompagner-sommeil-jeune-enfant parents de jeunes enfants

Groupe de paroles de parents – Animé par Klervi Isidor (psychologue) et Elise Darcy (infirmière puéricultrice) Le sommeil est un besoin vital. Il est en pleine construction et maturation les premières années de la vie. L’endormissement nécessite un accompagnement et le sommeil de jour comme de nuit reste fragile, souvent entrecoupé de réveils. Que faire de ses nuits ? Ces ateliers vous donneront des connaissances théoriques (cycle du sommeil, construction du sommeil, besoin de l’enfant …) et pratiques (rituel, rythme régulier, accompagnement vers endormissement autonome…) sur le sommeil du jeune enfant. Ils permettront également de partager votre expérience entre parents, dans un groupe encadré par deux professionnelles, dans la bienveillance. Vous pourrez repartir avec des pistes de solution simples et pratiques pour faire face aux difficultés, et améliorer le sommeil des enfants et de toute la famille.

Pôle associatif Pirmil Nantes Sud Nantes 44200

0650799638 https://www.associationepsylon.com/