BLT fait sa soirée Pôle associatif Le Busseau, 18 novembre 2023, Le Busseau.

Le Busseau,Deux-Sèvres

18 novembre 2023, Pôle associatif du Busseau

Repas en salle 23€.

Livre à domicile 18€.

A partir de 20h.

Menu : entrée, couscous ou Joue de porc, fromage, dessert.

Soirée animée par le groupe FairPlay.

Denis PEROTTEAU 05.49.25.12.80 ou 06.82.06.57.80, réservations jusqu’au 14 novembre..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Pôle associatif

Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



november 18, 2023, Pôle associatif du Busseau

Indoor meal 23?.

Home delivery 18?.

From 8pm.

Menu: starter, couscous or pork cheek, cheese, dessert.

Evening entertainment by the group FairPlay.

Denis PEROTTEAU 05.49.25.12.80 or 06.82.06.57.80, reservations until November 14th.

18 de noviembre de 2023, Pôle associatif du Busseau

Comida a domicilio 23?

Comida a domicilio 18?

A partir de las 20h.

Menú: entrante, cuscús o carrillada de cerdo, queso, postre.

Animación nocturna a cargo del grupo FairPlay.

Denis PEROTTEAU 05.49.25.12.80 o 06.82.06.57.80, reservas hasta el 14 de noviembre.

18. November 2023, Pôle associatif du Busseau (Vereinszentrum)

Essen im Saal 23?

Lieferung nach Hause 18?

Ab 20 Uhr.

Menü: Vorspeise, Couscous oder Schweinebacke, Käse, Dessert.

Der Abend wird von der Gruppe FairPlay begleitet.

Denis PEROTTEAU 05.49.25.12.80 oder 06.82.06.57.80, Reservierungen bis zum 14. November.

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Val de Gâtine