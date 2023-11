Bal Pôle associatif Le Busseau, 5 novembre 2023, Le Busseau.

Le Busseau,Deux-Sèvres

Bal organisé par les Anciens de l’AFN, au pôle associatif, rue du stade. Tarif 10 €.

Contact : tél 06 13 19 93 07 ou claudechauve@aol.com.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 19:30:00. EUR.

Pôle associatif

Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Ball organized by the « Anciens de l’AFN », at the « Pôle associatif », rue du stade. Price 10 ?.

Contact: tel 06 13 19 93 07 or claudechauve@aol.com

Baile organizado por los antiguos miembros de la AFN, en el centro comunitario, rue du stade. Precio: 10?

Contacto: tel 06 13 19 93 07 o claudechauve@aol.com

Ball, organisiert von den Anciens de l’AFN, im Vereinszentrum, rue du stade. Tarif 10 ?

Kontakt: Tel. 06 13 19 93 07 oder claudechauve@aol.com

Mise à jour le 2023-11-03 par CC Val de Gâtine