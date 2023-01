29ème édition du Festival Chant’Appart Pôle associatif La Roche surYon Catégories d’Évènement: La Roche surYon

Avec l’édition 2023 de son festival, Chants-Sons sert à nouveau la chanson à domicile dans près de 90 lieux de la Région des Pays de la Loire. Pôle associatif 71 boulevard Aristide Briand Saint-Mansuy La Roche surYon 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est Du 3 février au 26 mars Chant’Appart propose 155 concerts dans la Région. Fidèle à sa démarche artistique novatrice, Chants-Sons affirme sa singularité dans le paysage culturel en développant Chant’Appart depuis 29 ans, un projet de décentralisation sur les territoires qui fait souffler pendant deux mois un vent de nouveauté. Cette année encore, près d’une trentaine d’artistes de chanson francophone vont sillonner les routes de la région pour servir la chanson au plus près du public, le plus souvent à domicile, voire dans des lieux quelquefois insolites afin de toucher des publics peu ou pas habitués à fréquenter les salles de spectacle.

À l’affiche : Thomas Pitiot et Lisa Ducasse en concerts d’inauguration le 5 février – Guilhem Valayé les 3, 4 février, 3, 4, 5, 10, 11 mars – PETITe les 3, 4 février, 10, 11, 17, 18 mars – 21g les 3*, 9 février, 3, 4, 5, 11, 12 mars – Obscur Feuillage les 9, 11, 12 février, 3, 4, 11, 12, 19 mars – Guillaume Farley les 10, 19 février, 4, 11, 12, 18, 19, 25 mars – Théophile les 9, 10, 11 février, 10*, 16, 24 mars – Julia Pertuy les 9, 10, 11, 12, 19 février – Victoria Delarozière les 10, 17, 24, 25, 26 mars – Vaslo les 10, 11 février, 3, 4, 5, 24, 25 mars – Jur les 10, 11, 12 février, 24, 25 mars – Suzanne Fisher les 11 février, 12, 18, 19 mars – Lupo les 12, 17, 19 février, 11, 18, 20* , 25 mars – HYL les 16,17,18, 19 février, 23, 24*, 25, 26 mars – Mariluce les 6*, 16 février, 3, 4, 5 mars – Gabi et La Goutte les 2, 3, 4, 5 mars – Bernard Joyet les 3, 4, 5, 10 mars – Claudine Lebègue les 3, 4, 5 mars – Luciole les 3*, 4, 5 mars – Nicolas Moro les 5, 6, 18, 24, 25, 26 mars – MéliSsmell les 10, 11, 12, 24, 25, 26 mars – Karimouche les 11, 12, 25, 26 mars – La Pietà les 16, 17, 18, 19 mars – Jeanne Rochette les 17, 18, 19, 24, 25, 26 mars – Marion Cousineau les 23*, 24, 25, 26, 27*, 28* mars – Fil les 21*, 24*, 25, 26 mars.

(*) Public réservé

