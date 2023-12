Cet évènement est passé Ateliers laïcité et parentalité animé par DEEP France Pôle associatif du Pile Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Ateliers laïcité et parentalité animé par DEEP France Pôle associatif du Pile Roubaix, 12 décembre 2023, Roubaix. Ateliers laïcité et parentalité animé par DEEP France Mardi 12 décembre, 14h00 Pôle associatif du Pile Entrée libre et gratuite L’association DEEP France est missionnée pour animer une série de rencontres-débats dans différents lieux de la ville. Le public ciblé est large et vise toute classe d’âge : adultes, parents, jeunes. Il s’agit de proposer une approche nouvelle basée sur une démarche participative afin de permettre d’aborder le principe de laïcité en dehors d’un cadre institutionnel qui peut être vécu comme une contrainte empêchant une parole totalement libre. Un nouveau cycle d’ateliers est proposé:

Mardi 12 décembre, 14h : en partenariat avec le centre social du Pile, au pôle associatif du Pile Pôle associatif du Pile 49, rue de Condé, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T14:00:00+01:00 – 2023-12-12T17:00:00+01:00

2023-12-12T14:00:00+01:00 – 2023-12-12T17:00:00+01:00 Laïcité plan laïcité Ville de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Code postal 59100 Lieu Pôle associatif du Pile Adresse 49, rue de Condé, Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Pôle associatif du Pile Roubaix Latitude 50.687614 Longitude 3.193555 latitude longitude 50.687614;3.193555

Pôle associatif du Pile Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/