Lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes migrantes, un combat féministe ! Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Nantes, jeudi 7 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-07 19:15 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre. Sans inscription. Tout public

Dans le cadre de la journée internationale des Droits des femmes et de la 15e Edition de la SECD (Semaines d’Education Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations), l’Espace Simone de Beauvoir veut mettre la lumière sur la problématique des violences dont les femmes migrantes peuvent être victimes. L’Espace Simone de Beauvoir a donc le plaisir d’accueillir Fatima Lalem, sociologue et militante féministe, pour cette conférence. Vous êtes invités nombreuses et nombreux le jeudi 7 mars 2024 à 19h15, Salle Flora Tristan du Pôle Désiré Colombe.

Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Centre Ville Nantes 44100

0240121518