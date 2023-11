Avec les vivantes Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Nantes, 30 novembre 2023, Nantes.

2023-11-30 dans la salle Flora Tristan

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui Adultes, jeunes adultes, adolescents dans la salle Flora Tristan

Projection-débat. Documentaire « Avec les vivantes », en présence de la journaliste et réalisatrice Mélina Huet. Chaque année en France plus de 220 000 femmes sont victimes de violences infligées par un conjoint ou ex-conjoint. Les sévices ont souvent lieu dans l’intimité des foyers et revêtent de multiples formes : coups, viols, séquestrations, mutilations sexuelles… jusqu’au féminicide. En 2019, plus de 150 femmes ont ainsi été tuées par un partenaire ou ancien partenaire de vie. Elles sont avocates, major de police, interne de gynécologie et de médecine légale ou encore quatre femmes qui luttent pour que les choses changent. Découvrez leur quotidien… en soutien des vivantes. Ne ratez pas cette opportunité de rencontre et de débat autour de ce documentaire et signalez votre présence à l’adresse mail suivante : contact@espace-de-beauvoir.fr

Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Centre-ville Nantes 44100

0240121518