Cet évènement est passé Stade danse cabaret – Cie Vibrations Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Stade danse cabaret – Cie Vibrations Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Nantes, 2 novembre 2023, Nantes. 2023-11-02

Horaire : 19:30 21:00

Gratuit : non 16 € le stage de 1h30 5 € d’adhésion annuelle pour ceux qui n’ont pas encore réglé de cotisation pour la saison 2023/2024 Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/association-compagnie-vibrations/evenements/stage-cabaret-toussaint tout public ado et adulte Stage de danse cabaret sur le thème du burlesque. Un peu de comédie et de danse, beaucoup de glamour, tout en s’amusant avec un boa de plumes. Public : ados et adultes Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Centre-ville Nantes 44100

06 13 76 72 14 https://www.facebook.com/events/888627376311736?locale=fr_FR Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Adresse 8 Rue Arsène Leloup Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max tout public ado et adulte Lieu Ville Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Nantes latitude longitude 47.21185346, -1.569083388

Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/