Nantes Portes ouvertes de l’atelier Chant dans la Ronde du Cercle Breton de Nantes Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Nantes, 22 septembre 2023, Nantes. 2023-09-22

Horaire : 15:00 19:30

Gratuit : oui tout public Portes ouvertes de l’atelier chant dans la Ronde vendredi 22 septembre 2023 de 15h à 19h30 au Pôle Associatif Désiré Colombe. Le Cercle Breton de Nantes propose 2 ateliers par mois de chant dans la Ronde pour débutants et continuants. L’objectif est de pouvoir mener à la « goule » des danses bretonnes dans l’esprit communautaire traditionnel. Chanter et danser en même temps dans la ronde donnent un plaisir décuplé ! Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit Centre-ville Nantes 44100

Pôle associatif Désiré Colombe / Salon Mauduit
8 Rue Arsène Leloup
Nantes
Loire-Atlantique

