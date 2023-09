Les Rencontres Festmonia, carnaval : professionnalisation, patrimoine et société Pôle associatif Désiré Colombe – Salle de conférence Flora Tristan Nantes, 23 septembre 2023, Nantes.

Les Rencontres Festmonia, carnaval : professionnalisation, patrimoine et société Samedi 23 septembre, 09h00 Pôle associatif Désiré Colombe – Salle de conférence Flora Tristan Gratuit sur réservation avant le 15 septembre

Après une première expérience en 2019 à la Guadeloupe et à l’occasion des 20 ans de la Convention de l’UNESCO sur le PCI, la Fédération nationale des Festivals, Carnavals et Fêtes de France organise, dans le cadre de son programme de patrimonialisation Festimonia, et en partenariat avec le ministère de la Culture et l’OPCI-Ethnodoc, un colloque sur le carnaval, réunissant chercheurs et communautés. Ces rencontres s’intéresseront à la professionnalisation du secteur et à la dimension patrimoniale et sociétale du carnaval, au travers les recherches de nombreux spécialistes des fêtes populaires (Annie Sidro, Laurent-Sébastien Fournier, Monique Blerald, Aurélie Godet, Anaïs Vaillant, Blodwenn Mauffret, Marjorie Ruggieri…) et l’expérience de plusieurs carnavaliers (Nice, Nantes, Pornic, Douarnenez, Les Bouviers, la Guyane, Sarreguemine).

Pôle associatif Désiré Colombe – Salle de conférence Flora Tristan 8 Rue Arsène Leloup 44100 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T09:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

©fetes-de-france