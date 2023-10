MUTATION PÔLE ASSOCIATIF 38 Nantes, 13 octobre 2023, Nantes.

MUTATION 13 – 22 octobre PÔLE ASSOCIATIF 38 entrée libre

Mutation, c’est une carte blanche aux deux plasticiens en résidence à LOLAB depuis 2 ans : Yoan Robin & Pablo Boissel Arrieta.

Chaque plasticien se voit attribuer un espace de 55 m2 sur le même étage (une salle blanche et une salle noire), pour un dialogue à distance entre deux installations qui explorent la transformation et la désagrégation de la matière physique, sonore et visuelle.

EXPOSITION DU 13 au 22 octobre 2023

horaires : Du Lundi au Dimanche / 11h – 12h30 & 14h – 18h

(pour des visites le lundi & mardi, il est préférable de nous contacter en amont)

Vernissage : vendredi 13 octobre à 18h00

visite guidée par les têtes renversantes DANS LE CADRE DE WAVE :

vendredi 13 octobre à 18h00 > Parcours “ val de Chesine” :

Partez à la rencontre des galeries, musées, ateliers d’artistes et espaces associatifs qui composent le Val de Chézine. Pour cette visite, vous découvrirez les lieux suivants : la Maison des Arts, la Boîte en Valise et Lolab.

Visite-guidée gratuite du parcours proposée par une médiatrice du collectif Les Têtes Renversantes.

Places limitées, inscription à l’adresse : mediation.biennalewave@gmail.com

toutes les infos >> www.lolab.org/mutation

PÔLE ASSOCIATIF 38 38 RUE DU BREIL – NANTES

