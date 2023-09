Biodanza Pôle associatif 38 Nantes, 25 septembre 2023, Nantes.

Biodanza 25 septembre 2023 – 24 juin 2024, les lundis Pôle associatif 38 1ère séance offerte sur inscription – Tarifs modulables selon vos possibilités Nous contacter

Une invitation à prendre soin de soi, des propositions dansées en musique et en groupe pour s’épanouir en douceur dans la joie.

Découvrir la Biodanza c’est entrer dans un espace convivial et respectueux de tous. Il ne s’agit pas d’apprendre à danser mais de se laisser danser sur de la musique pour faciiliter l’expression profonde et sincère de son identité dans le présent.

La pratique régulière participe à augmenter, vitalité, joie de vivre et harmonie intérieure.

Cette pratique facilite la rencontre humaine et les échanges.

Aucune aptitude particulière à avoir, chacun explore à son rythme selon ses capacités du moment.

Une séance ne vous engage à rien d’autre qu’une envie de découverte.

Pôle associatif 38 38 rue du Breil nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

