PEAC Les mercredis du 38 Pôle associatif 38 Breil Nantes, mardi 12 mars 2024.

PEAC Les mercredis du 38 8h d’ateliers en direction de 4 classes de cycle 2 (CE1/CE2) sur le temps scolaire : Le mercredi matin au Pôle 38 Breil [studio de danse]. 12 et 13 mars Pôle associatif 38 Breil Projet PEAC subventionné par la ville de Nantes

Début : 2024-03-12T09:00:00+01:00 – 2024-03-12T10:15:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:30:00+01:00 – 2024-03-13T12:00:00+01:00

Les ateliers des mercredis du 38 proposent un parcours artistique transdisciplinaire qui renforce l’expérience sensible et la créativité de l’enfant.

A partir d’ateliers de pratiques artistiques axés autour du corps & du mouvement, d’univers sonores interactifs et de l’écoute, l’enfant s’initie/ s’approprie les fondamentaux de la danse contemporaine.

Une restitution aura lieu pendant le festival Miam les 2 et 3 juillet 2024.

Pôle associatif 38 Breil 38 rue du Breil – 44100 Nantes