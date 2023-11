AVIS DE TEMPÊTE Pôle associatif 38 Breil Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes AVIS DE TEMPÊTE Pôle associatif 38 Breil Nantes, 25 janvier 2024, Nantes. AVIS DE TEMPÊTE Jeudi 25 janvier 2024, 14h00 Pôle associatif 38 Breil Entrée gratuite VIP FESTIVAL D’HIVER DU BREIL [DEC 2023 – JAN 2024] AVIS DE TEMPÊTE # Théâtre semi improvisé Par l’atelier théâtre impro amateur.e.s mené par Ronan Cheviller

Durée : 1h / Entrée gratuite Une nouvelle version fantasque d’après «La Tempête» de W. Shakespeare. ATELIER THEATRE IMPRO : LES AUTEURS EUROPEENS Atelier un mercredi sur deux de 14h à 17h au Pôle 38Breil.

Ouvert à tou.te.s | Gratuit Atelier théâtre improvisation mené par Ronan Cheviller à partir d’auteurs de théâtre européens. Prochaines sessions d’ateliers en 2024

Merc 7 & 21 février 2024, 6 & 20 mars 2024, 3 & 17 avril 2024, 22 mai 2024, 5 & 19 juin 2024. Renseignements : compagnie.moradi@gmail.com – 07 63 34 71 72 *** Le projet de recherche et de création participatif « Romances européennes » [IMAGINAIRES, HISTOIRE, CITOYENNETES > 2020-25], mené par la Cie Moradi sur le quartier du Breil à Nantes, est soutenu par la DRAC Pays de la Loire, la Préfecture [Contrat de Ville] et le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes & les EAT Atlantique. En savoir + sur « Romances européennes » & la Cie Moradi Dessin : Quentin Faucompré Pôle associatif 38 Breil 38 rue du Breil – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « compagnie.moradi@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:compagnie.moradi@gmail.com »}, {« link »: « https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T14:00:00+01:00 – 2024-01-25T15:00:00+01:00

2024-01-25T14:00:00+01:00 – 2024-01-25T15:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pôle associatif 38 Breil Adresse 38 rue du Breil - 44100 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Pôle associatif 38 Breil Nantes latitude longitude 47.229073;-1.584952

Pôle associatif 38 Breil Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/