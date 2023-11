LE DESTIN D’UNE JEUNE NANTAISE SOUS L’OCCUPATION Pôle associatif 38 Breil Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes LE DESTIN D’UNE JEUNE NANTAISE SOUS L’OCCUPATION Pôle associatif 38 Breil Nantes, 8 décembre 2023, Nantes. LE DESTIN D’UNE JEUNE NANTAISE SOUS L’OCCUPATION Vendredi 8 décembre, 14h30 Pôle associatif 38 Breil Entrée gratuite | Jauge limitée, réservation conseillée VIP FESTIVAL D’HIVER DU BREIL [DEC 2023 – JANV 2024] LE DESTIN D’UNE JEUNE NANTAISE SOUS L’OCCUPATION # Conférence / Théâtre documentaire Écriture & jeu : Sylvain Maresca, Ronan Cheviller, Anne Neyens et Annick Soret dont nous racontons l’histoire de sa mère. Toiles peintes de Nancy Sulmont. Durée : 1h / Entrée gratuite / Jauge limitée, résa conseillée Dans la dimension Histoire de « Romances européennes*** », la Compagnie s’est engagée dans une recherche documentaire depuis 2021, à partir du récit d’une habitante du Breil à Nantes dont la mère est décédée en Autriche à Vienne en janvier 1944 en se portant travailleuse volontaire. Le destin d’une jeune nantaise sous l’Occupation dont on perd la trace en 1943 et qu’on retrouve décédée à Vienne, en Autriche, le 1er janvier 1944. Que lui est-il arrivé ? Enquêter sur son parcours c’est ouvrir le regard sur l’histoire de tant de françaises ordinaires dans ces temps troubles de la 2e guerre mondiale. Une plongée dans les archives près de 80 ans après, qui s’efforce de restituer la mémoire fragile des invisibles. *** Le projet de recherche et de création participatif « Romances européennes » [IMAGINAIRES, HISTOIRE, CITOYENNETES > 2020-25], mené par la Cie Moradi sur le quartier du Breil à Nantes, est soutenu par la DRAC Pays de la Loire, la Préfecture [Contrat de Ville] et le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes & les EAT Atlantique. En savoir + sur « Romances européennes » & la Cie Moradi Dessin : Quentin Faucompré Pôle associatif 38 Breil 38 rue du Breil – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « compagnie.moradi@gamil.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 63 34 71 72 »}] [{« link »: « https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

