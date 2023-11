LES AVENTURES DE MELON Pôle associatif 38 Breil Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

LES AVENTURES DE MELON
Mercredi 6 décembre, 14h30, 18h30
Pôle associatif 38 Breil
Entrée gratuite | Jauge limitée – Réservation conseillée

VIP FESTIVAL D'HIVER DU BREIL [DEC 2023 – JAN 2024]

LES AVENTURES DE MELON
# Spectacle
Ecrit et interprété par Ronan Cheviller

Théâtre tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h | Gratuit | Jauge limitée, résa conseillée Dans la dimension Imaginaire du projet « Romances européennes*** » est apparu « Le Manuscrit du Br. » un texte anonyme qui a été déposé devant la porte du bureau de la Cie Moradi… Melon est le personnage principal du Manuscrit du Br.

A la veille du premier confinement en décembre 2019, MELON, un habitant du quartier du Br. de la Ville de N. s’installe dans sa cave pour 60 jours. Il est sûrement en dépression.

Il trouve dans son réduit un chapeau melon, fabriqué dans les années 1930 en Tchécoslovaquie. MELON se laisse tenter à le chausser. Mais ensuite, il n’arrive plus à l’ôter de son crâne, et se met à réduire de taille jusqu’à devenir ridicule…

Cependant, il y avait-il du trop grand en lui ? ​Vous découvrirez les névroses de MELON.

Et comment un chapeau l'entraîne dans un gouffre de questionnements existentiels…

*** Le projet de recherche et de création participatif « Romances européennes » [IMAGINAIRES, HISTOIRE, CITOYENNETES > 2020-25], mené par la Cie Moradi sur le quartier du Breil à Nantes, est soutenu par la DRAC Pays de la Loire, la Préfecture [Contrat de Ville] et le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes & les EAT Atlantique.

En savoir + sur « Romances européennes » & la Cie Moradi

