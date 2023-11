Spectacle jeune public et sa famille « Couverture » Pôle associatif 38 Breil Nantes, 16 novembre 2023, Nantes.

Spectacle jeune public et sa famille « Couverture » Jeudi 16 novembre, 10h00 Pôle associatif 38 Breil

Ecrit et interprété par Anne Clouet et Gilles Ménard

Spectacle jeune public

Durée: 30 minutes | Sur réservation | Jauge limitée

COUVERTURE est une partie de cache-cache entre l’humain, la matière et le son .

COUVERTURE est une proposition de contact avec le moelleux, le fluctuant où le fait de se couvrir et se découvrir est un amusement permanent et un éternel recommencement.

Le plaisir, le jeu, la poésie sont au cœur de COUVERTURE et propose au jeune public d’aiguiser et d’apprivoiser sa curiosité devant ces formes changeantes et intrigantes.

La gestuelle s’inscrit et se dessine autour de la matière, en interaction et en complétude avec l’environnement sonore original.

COUVERTURE chante, parle et fait chanter le petit public, en s’amusant de ritournelles ludiques et abstraites.

COUVERTURE comme un contour de soi. Développer sa cachette, inviter l’autre à la regarder et peut être à y entrer.

SOUS LE PARRAINAGE D’UNE CLASSE PARTAGEANT LE PROCESSUS DE CRÉATION

Penser la création comme un aller-retour dialectique entre les artistes et le public.

La proximité entre l’école Jacques Prévert et le studio de danse du 38 Breil, facilite la démarche et renforce le travail mené par le Cie Ecart dans le quartier, depuis de nombreuses années.

Nous proposons à trois classes de grande section d’être les témoins, les acteurs, les testeurs et quelque part les co-créateurs de COUVERTURE.

Pôle associatif 38 Breil 38 rue du Breil – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T10:00:00+01:00 – 2023-11-16T10:30:00+01:00

2023-11-16T10:00:00+01:00 – 2023-11-16T10:30:00+01:00