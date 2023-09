Habiter la Terre en symbiose, les conditions exceptionnelles de la Guyane pour y parvenir. Pôle Architecture Ville et Patrimoine Cayenne, 14 octobre 2023, Cayenne.

Habiter la Terre en symbiose,

les conditions exceptionnelles de la Guyane pour y parvenir. Samedi 14 octobre, 16h00 Pôle Architecture Ville et Patrimoine

A l’occasion des Archidays 2023, la Maison de l’Architecture de la GUYane vous propose une conférence intitulée : Habiter la Terre en symbiose,les conditions exceptionnelles de la Guyane pour y parvenir.

Si comme une langue, il peut y en avoir une infinité de formes et que chacun porte en lui une nuance de chacune d’elles, il n’en reste pas moins que des critères structurants leur sont communs. Si, comme les langues, habiter est un phénomène naturel pour l’être humain, quelle en est la définition qui permettrait d’en tirer ses critères structurants? Habiter n’est il qu’une fonction qu’une machine peut satisfaire, ou est ce un besoins dont nos habitats doivent être la conséquence?

Cette réflexion, basée sur de nombreux travaux, nous amène à réfléchir à notre façon d’habiter la Terre, à la place de l’habitat humain dans l’écosystème au même titre que la place de l’habitat de n’importe quelle espèce sur la planète. Ne devrions nous pas apprendre à habiter le monde en symbiose? C’est pourquoi la question de la définition du besoin d’habiter est essentielle. Aussi, pour y arriver, la Guyane est le territoire idéal pour inventer et construire les bases de ce nouveau paradigme de progrès, de ce nouveau rêve d’avenir commun, de ce nouvel étalon de réussite.

La conférence sera structuré en plusieurs étapes:

– Définition de l’habitat humain sur la base de recherches philosophiques et phénoménologiques,

– Définition de l’architecture sur la base de l’étymologie,

– Définition d’une structuration fractale de l’habitat humain selon ses échelles et extrapolation de ses critères propres,

– Définition de la taille du groupe critique selon les travaux de Yona Freidman,

– Définition d’un schéma d’organisation et d’équilibre des pouvoirs en jeux et des ressources nécessaires,

– Nous habitons mal la Terre: comment définir un nouveau paradigme de croyance positive dans l’avenir?

– Quelle symbiose?

– L’enjeu d’une Guyane en symbiose pour le monde,

– Faisabilité à l’échelle architecturale et urbaine en Guyane.

– Débat.

Pôle Architecture Ville et Patrimoine 13 rue Léopold Héder, 97300 Cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane Entrée par la grille sur le côté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-15T00:00:00+02:00

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-15T00:00:00+02:00

Héloïse Marie