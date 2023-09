« Imagine et réalise ta ville guyanaise de demain » Pôle Architecture Ville et Patrimoine Cayenne Catégories d’Évènement: Cayenne

Guyane « Imagine et réalise ta ville guyanaise de demain » Pôle Architecture Ville et Patrimoine Cayenne, 14 octobre 2023, Cayenne. « Imagine et réalise ta ville guyanaise de demain » Samedi 14 octobre, 09h00 Pôle Architecture Ville et Patrimoine Atelier pâte à modeler avec un support « site » et quelques objectifs à tenter d’atteindre.

Le plateau présentera un site en pâte à modeler grise avec des dénivelés, des cours d’eau (en bleu) et des arbres en cure-dents et bâtons (chopstick).

Des éléments représentant des volumes d’immeubles seront préparés à l’avance.

L’objectif sera d’intégrer des ilôts urbains au contexte par groupe de 15 immeubles en s’adaptant aux dénivelés, rivières et autres arbres remarquables (bâtons).

Ensuite, ils nous expliqueront comment ils permettent aux animaux préexistant de continuer à vivre dans tout cela (chauves-souris, singes, tatous, abeilles, chats-chiens etc.).

A partir de 6 Ans Pôle Architecture Ville et Patrimoine 13 rue Léopold Héder, 97300 Cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-de-la-guyane/evenements/imagine-et-realise-ta-ville-guyanaise-de-demain »}] Entrée par la grille sur le côté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 14 octobre, 09h00
2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

