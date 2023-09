Présentation de 3 projets de concours d’architecture Pôle Architecture Ville et Patrimoine Cayenne Catégories d’Évènement: Cayenne

Guyane Présentation de 3 projets de concours d’architecture Pôle Architecture Ville et Patrimoine Cayenne, 13 octobre 2023, Cayenne. Présentation de 3 projets de concours d’architecture Vendredi 13 octobre, 17h00 Pôle Architecture Ville et Patrimoine Dans le cadre des journées nationales de l’architecture (J.N.A.), l’ordre des architectes organise une exposition de projets architecturaux issus des concours récents. Cette exposition est destinée aux scolaires et au grand public et a pour ambition de faire découvrir le métier d’architecte, présenter les différentes étapes dans la création d’un projet, et plus largement l’acte de bâtir. C’est avec grand plaisir que les architectes répondront à toutes les questions des élèves souhaitant évoluer dans ce milieu ou tout simplement à toute personne intéressé par l’architecture. Pôle Architecture Ville et Patrimoine 13 rue Léopold Héder, 97300 Cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane Entrée par la grille sur le côté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T22:00:00+02:00 – 2023-10-14T00:30:00+02:00

Pôle Architecture Ville et Patrimoine
13 rue Léopold Héder, 97300 Cayenne

