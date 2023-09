Présentation du « Guide du végétal dans les aménagements urbains en Guyane Pôle Architecture Ville et Patrimoine Cayenne, 30 septembre 2023, Cayenne.

Présentation du « Guide du végétal dans les aménagements urbains en Guyane Samedi 30 septembre, 17h00 Pôle Architecture Ville et Patrimoine

Ce guide est un outil à l’intégration de la nature en ville au niveau local, et à l’amélioration des conditions de vie des habitants grâce au végétal dans l’espace public urbain guyanais. Il s’agit d’un document technique et pédagogique à l’attention des acteurs de l’aménagement en Guyane, élus locaux, techniciens de l’aménagement urbain et grand public.

C’est un document concret avec des prescriptions et des conseils adaptés au contexte amazonien de la Guyane.

Il se décline en trois parties :

En premier lieu, les volets 1 et 2 traitent par thématique, du comment planter en ville équatoriale et de la gestion du patrimoine végétal.

En second lieu, des fiches techniques expliquent le rôle du végétal dans différentes typologies d’espace, et quelles espèces y sont adaptées.

Et troisièmement, les fiches espèces forment une palette végétale illustrée, comptant vingt espèces végétales, allant du couvre-sol à l’arbre, déjà utilisées en aménagements et disponibles en pépinière.

Pôle Architecture Ville et Patrimoine 13 rue Léopold Héder, 97300 Cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane Entrée par la grille sur le côté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T22:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

2023-09-30T22:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

Détail Paysage / DGTM