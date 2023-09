L’Art Urbain et l’Architecture : le développement de l’expression artistique dans le tissu urbain guyanais. Pôle architecture ville et patrimoine Cayenne, 16 septembre 2023, Cayenne.

L’Art Urbain et l’Architecture : le développement de l’expression artistique dans le tissu urbain guyanais. Samedi 16 septembre, 18h00 Pôle architecture ville et patrimoine Entrée libre

Dans le cadre de sa résidence « Art et mondes du travail » et le mois de l’architecture « Archi Days », Emi Gutiérrez invite à dialoguer et à réfléchir sur les perspectives d’évolution de l’Art Urbain en Guyane. Une discussion ouverte, avec cinq intervenants de renommée et de différents secteurs professionnels. Un échange permettant de comprendre la dynamique et l’évolution de cette discipline, la professionnalisation des acteurs ainsi que d’évaluer les futures collaborations.

Aux origines illégales, subversives et éphémères, l’« Art Urbain » est un terme qui regroupe différentes interventions artistiques visuelles qui interagissent avec le contexte urbain et architecturale : street-art, graffiti, collage, muralisme, installation pérenne ou éphémère, 1 % artistique, performance urbaine, entre autres.

Invités/intervenants à la causerie :

Emi GUTIÉRREZ. Artiste plasticienne contemporaine, artiste intervenante et street-artiste. Co-fondatrice de l’Ecole d’Art de Guyane, membre de MUZE LARU.

Mélody PARIZE. Présidente de l’association de Digital Street Art et collaboratrice à l’ABATTIS.

«AZER » street-artiste . Membre fondateur de MUZE LARU et du festival d’Art Urbain de Marcouria ATIP’ART

Anaîs DURAND. Architecte, urbaniste, directrice du CAUE de Guyane.

M Philippe BON. Conseiller médias, cinéma et arts visuels, DCJS Guyane.

Jean-Michel HYASINE. Urbaniste.

Pôle architecture ville et patrimoine 13 rue Léopold heder 97300 Cayenne, Guyane Française Cayenne 97300 Guyane Guyane Le pôle architecture ville est patrimoine regroupe le conseil de l’ordre des architectes régional (CROAG), le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), la Fondation du patrimoine, la maison de l’architecture de la guyane (MAGUY) et l’association AQUAA

2023-09-16T23:00:00+02:00 – 2023-09-17T01:00:00+02:00

Emiliana Gutierrez Condret