Spectacle / Projet Psyché Pôle archéologique départemental-MuséAl, 13 mai 2023, Alba-la-Romaine.

Spectacle / Projet Psyché Samedi 13 mai, 20h30 Pôle archéologique départemental-MuséAl Gratuité.

PROJET PSYCHÉ

Conte sculptural

Christine BOLDUC et Nadine WALSH

Sur un socle, au milieu du public, deux femmes exposent le mythe de Psyché. Avec force et pudeur, elles réveillent une mémoire antique dans une réécriture éclectique, par un langage corporel sculptural. Le temps est suspendu… ces statues au coeur battant s’animent. Dans ce mystérieux récit initiatique, Psyché, l’adulée mortelle, doit faire face à Aphrodite, déesse de la beauté intemporelle. Entre les deux, Éros, le monstre, l’amant, le fils divin qui s’est envolé.

Fascinantes, les conteuses deviennent chimères. Les personnages se dédoublent, un chant traverse l’atmosphère. Notre propre psyché devient kaléidoscope. OEuvre composite, entre contes, chants et sculptures vivantes, « Projet Psyché » actualise un mythe méconnu dont l’écho résonne encore.

Dans le cadre de Paroles en festival, en partenariat avec l’AMAC.

Pôle archéologique départemental-MuséAl Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 52 45 15 https://museal.ardeche.fr https://fr-fr.facebook.com/cgardeche [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 52 45 15 »}, {« type »: « email », « value »: « museal@ardeche.fr »}] MuséAl est un musée de site qui accompagne la découverte des vestiges d’une ville antique dont ont été conservés et restitués le centre monumental et une rue ainsi ainsi que le théâtre. Nous vous proposons un voyage par les sens pour cette édition de la Nuit des Musées. © Museal – musée archéologique d’Alba

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00