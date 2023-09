Marché de Noël Pôle Animation Moliets-et-Maa, 3 décembre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Les lutins du Comité des Fêtes de Moliets vous préparent un marché de Noël magique ! Programme à venir !

Restauration sur place ou à emporter, vin chaud, chocolats, gâteaux….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Pôle Animation Place du Village

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



The elves of the Comité des Fêtes de Moliets are preparing a magical Christmas market! Program to come!

Catering on site or to take away, mulled wine, chocolates, cakes…

Los duendes del Comité de Fiestas de Moliets preparan un mágico mercado navideño ¡Programa en breve!

Catering in situ o para llevar, vino caliente, chocolates, pasteles…

Die Elfen des Comité des Fêtes de Moliets bereiten Ihnen einen zauberhaften Weihnachtsmarkt! Programm wird noch bekannt gegeben!

Verpflegung vor Ort oder zum Mitnehmen, Glühwein, Schokolade, Kuchen…

