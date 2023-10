Ici ou l’Art programme du dimanche Pôle animation Moliets-et-Maa, 29 octobre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

De 10h30 à 18h : expositions, démonstrations, ateliers enfants et adultes. Concerts.

18h : rendez-vous pour le tirage de la tombola et la remise du prix du public et du prix du jury..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Pôle animation Place de l’Hôtel de Ville

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



10:30 am to 6 pm: exhibitions, demonstrations, workshops for children and adults. Concerts.

6pm: draw for the raffle and presentation of the Audience Prize and Jury Prize.

De 10.30 a 18.00 horas: exposiciones, demostraciones, talleres para niños y adultos. Música en directo.

18.00 h: sorteo de la tómbola y entrega del Premio del Público y del Premio del Jurado.

Von 10:30 bis 18:00 Uhr: Ausstellungen, Vorführungen, Workshops für Kinder und Erwachsene. Konzerte.

18 Uhr: Treffpunkt für die Ziehung der Tombola und die Verleihung des Publikumspreises und des Preises der Jury.

Mise à jour le 2023-10-16 par OTI LAS