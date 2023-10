Ici ou l’Art programme de samedi Pôle animation Moliets-et-Maa, 28 octobre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

11h : Ouverture du festival par Mme le Maire.

Expositions, démonstrations et concerts toute la journée. Ateliers gratuits sur inscription..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 19:00:00. .

Pôle animation Place de l’Hôtel de Ville

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



11am: Opening of the festival by the Mayor.

Exhibitions, demonstrations and concerts all day. Free workshops upon registration.

11.00 h: Inauguración del festival por el alcalde.

Exposiciones, demostraciones y conciertos durante todo el día. Talleres gratuitos previa inscripción.

11 Uhr: Eröffnung des Festivals durch die Bürgermeisterin.

Ausstellungen, Vorführungen und Konzerte den ganzen Tag über. Kostenlose Workshops nach Anmeldung.

