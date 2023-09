Grand Vide Grenier d’automne Pôle animation et fronton Moliets-et-Maa, 1 octobre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Grand Vide grenier organisé par le Garenn’Club (Club des ados de Moliets et Maâ). Toute la journée dans le village. Restauration sur place, Bourret, grillades, frites, Pâtisseries…

Renseignements et réservation au plus tard le mercredi 28/09.

Accueil des exposants dès 7h.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

Pôle animation et fronton Place de l’Hôtel de Ville

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Big garage sale organized by the Garenn’Club (Club des ados de Moliets et Maâ). All day in the village. Catering on the spot, Bourret, grills, French fries, pastries …

Information and reservation at the latest on Wednesday 28/09

Reception of the exhibitors from 7h

Gran mercadillo organizado por el Garenn’Club (Club des ados de Moliets et Maâ). Todo el día en el pueblo. Catering in situ, Bourret, parrillas, patatas fritas, bollería…

Información y reservas a más tardar el miércoles 28/09.

Acogida de expositores a partir de las 7h

Großer Flohmarkt, organisiert vom Garenn’Club (Teenagerclub von Moliets und Maâ). Den ganzen Tag über im Dorf. Verpflegung vor Ort, Bourret, Grillspezialitäten, Pommes frites, Gebäck…

Informationen und Reservierungen bis spätestens Mittwoch, den 28.09

Empfang der Aussteller ab 7 Uhr

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Moliets et Mâa