Animation jeune public : Fort Agglo Pole Agglo 21 Saint-Lô, 16 septembre 2023, Saint-Lô.

Animation jeune public : Fort Agglo Samedi 16 septembre, 14h00, 17h00 Pole Agglo 21 Dès 6 ans, durée 1h30, 10 équipes max. (entre 3 et 5 pers.), arrivée 15 min avant.

Suite au succès de la Murder Party organisée par le BTS Tourisme de Saint-Lô en 2022, le Pôle Agglo 21 renouvelle sa confiance auprès des étudiants qui organiseront cette année le FORT AGGLO 21.

Venez profiter de cette experience unique qui saura ravir petits et grands.

Découvrez le pôle agglo 21 sous une autre facette en défiant d’autres équipes dans divers ateliers (intellectuels, culinaires, sportifs…)

Inspiré du celèbre jeu « Fort Boyard », le challenge consistera à resoudre une enigme: DES LOTS A GAGNER !

– Maximum 10 équipes

– 3 participants minimum / 5 maximum par équipe

– Tenue décontractée (déguisement possible si vous voulez)

– A partir de 6 ans

– Accès possible pour personnes à mobilité réduite

EVENEMENT GRATUIT

Durée du jeu 1h30 suivi de la remise des prix et d’un moment de convivialité

Accueil des participants 13h45 (session 14h) et 16h45 (session 17h)

Pole Agglo 21 58 rue Lycette Darsonval, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 La Ruinière Manche Normandie 02 61 74 20 70 http://www.saint-lo-agglo.fr/p%C3%B4le-agglo21 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/fort-agglo-21-2 »}] Un projet phare, VITRINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,

Un OUTIL AU SERVICE DES ENTREPRISES, des porteurs de projet, des organismes de formation et de l’emploi, des organismes R&D… !

Un PROJET ARCHITECTURAL UNIQUE

Le Pôle Agglo21, situé sur la zone d’activités Agglo21, a pour vocation d’être une résidence d’entrepreneurs, un lieu de rencontre pour les acteurs économiques et l’épicentre des temps forts de la vie politique et économique. aucune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

GS