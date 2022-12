Une aventure loin de nos habitudes Pôle Ados, 24 juillet 2022, Luxeuil-les-Bains.

100€ La semaine avec inscription et adhésion au centre social St Exupéry

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Pôle Ados 6 rue Salvador Allendé 70300 Luxeuil les Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Organisé par le Centre Social St Exupéry de Luxeuil les Bains, ce séjour s’inscrit dans les orientations de notre projet social ainsi qu’aux besoins du Territoire.

Dans le cadre de ce séjour, nous souhaitons faire partir des adolescents (filles et garçons) plusieurs nuits loin du domicile familial mais surtout loin du quartier ou ils résident. Ce travail va nous permettre de faire passer un certain nombre de valeurs éducatives et pédagogiques. Ce séjour en gestion libre nous amènera à faire participer les jeunes aux différentes tâches quotidiennes de la vie en collectivité. De plus ils vont ainsi découvrir une nouvelle ville, Marseille. Ils ont pour ambition de s’émanciper à travers la découverte culturelle et la visite du patrimoine de la ville. Pour cela, les jeunes ont réfléchis eux même à ce qu’ils voulaient faire: Visite de la cité radieuse, du vieux port, du centre ville, du musée « Le Mucem » , de la Basilique de Notre Dame de la Garde mais surtout du Stade Vélodrome de Marseille.

Ils ont également envie de découvrir le littoral méditerranéen car certains jeunes ne sont jamais allés en bord de mer.

Les jeunes seront impliqués dans la préparation et l’organisation de leur séjour, ainsi il y aura un travail de préparation avant le séjour, la réalisation pendant le séjour et une évaluation après le séjour.

Objectifs:

– Mettre en place des séances de renforcement scolaire les matinées

– Organiser et se projeter dans la mise en place de leur séjour

– Accompagnement et aide à l’autonomie

– Partager les règles de vie en collectivité

– Rencontrer d’autres personnes, d’autres mentalités

– Découvrir une région

– Impliquer les jeunes dans le déroulement de leur séjour

– Développer les notions de solidarité, d’entraide, de partage

– Vivre Les vacances comme possibilité de rompre avec le quotidien

– Aborder la question de la mixité et les relations « Garçons/filles ».



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T10:00:00+02:00

2022-07-29T22:59:00+02:00