Conférence sur la construction dans la zone des « Grands Fonds » Pôle accueil Taonaba Les Abymes Catégorie d’Évènement: Les Abymes Conférence sur la construction dans la zone des « Grands Fonds » Pôle accueil Taonaba Les Abymes, 14 octobre 2023, Les Abymes. Conférence sur la construction dans la zone des « Grands Fonds » Samedi 14 octobre, 16h00 Pôle accueil Taonaba Conférence animée par l’architecte Eddy Pilade pour aborder les différentes solutions architetcurales durables en faveur de la préservation des Mornes des Grands Fonds. Pôle accueil Taonaba route de Perrin les abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe 0590 48-93-16 https://www.facebook.com/taonabaaccueil/ https://www.abymes.fr Une extraordinaire réserve de biosphère internationalement reconnue (traité de RAMSAR) et classée à l’UNESCO, qui abrite un patrimoine écologique remarquable. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T22:00:00+02:00 – 2023-10-15T00:00:00+02:00

2023-10-14T22:00:00+02:00 – 2023-10-15T00:00:00+02:00 Ville des Abymes Détails Catégorie d’Évènement: Les Abymes Autres Lieu Pôle accueil Taonaba Adresse route de Perrin les abymes Ville Les Abymes Lieu Ville Pôle accueil Taonaba Les Abymes latitude longitude 16.288781;-61.511767

Pôle accueil Taonaba Les Abymes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les abymes/