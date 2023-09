Atelier: Imaginer la cité Abymienne de Demain Pôle accueil Taonaba Les Abymes Catégorie d’Évènement: Les Abymes Atelier: Imaginer la cité Abymienne de Demain Pôle accueil Taonaba Les Abymes, 14 octobre 2023, Les Abymes. Atelier: Imaginer la cité Abymienne de Demain Samedi 14 octobre, 11h00 Pôle accueil Taonaba Places limitées Imaginez et esquissez le visage du terrioitre des Abymes !

Atelier créatif pour concevoir des images des paysages urbains, du mobilier, ou bien des espaces à vivre de demain en utilisant l’intelligence artificielle. Atelier d’une heure animé par le cabinet d’étude H3C. Pôle accueil Taonaba route de Perrin les abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe 0590 48-93-16 https://www.facebook.com/taonabaaccueil/ https://www.abymes.fr [{« type »: « email », « value »: « laurence.jacoby-koaly@h3c-caraibes.fr »}] Une extraordinaire réserve de biosphère internationalement reconnue (traité de RAMSAR) et classée à l’UNESCO, qui abrite un patrimoine écologique remarquable. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00
Lieu: Pôle accueil Taonaba
Adresse: route de Perrin les abymes
Ville: Les Abymes

